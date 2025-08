Vicobarone, nuovo tetto per il palco delle feste

Le feste a Vicobarone sono più sicure. Grazie ai ragazzi e ragazze del Comitato autonomo festeggiamenti la vecchia copertura del palco, dove in estate si tengono le feste, è stata completamente rimessa a nuovo. La struttura di sostegno, ormai deteriata, tanto che pioveva dentro in caso di maltempo, è stata ristrutturata. Alla fine i vecchi coppi in terracotta, ripuliti e sistemati, sono stati di nuovo riposizionati. "Di anno in anno – dicono i volontari e le volontarie – cerchiamo di sistemare una parte dell’area feste".

Tre anni fa era toccato all’impianto elettrico. Lo scorso anno alla pista da ballo di circa 200 metri quadrati. Ora ai volontari del Caf di Vicobarone non resta che mettere a frutto il lavoro fatto. La prova del nove sarà questo fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 agosto e poi da giovedì 14 a sabato 16 agosto. Durante i due week end di inizio e metà agosto il Comitato dà appuntamento a Vicobarone in festa un sogno in testa con cucine aperte dalle 19,30 e ogni sera musica con dj e anche due serate, quelle finali, dedicate al pubblico amante dell’intramontabile liscio.

Il consiglio direttivo del Comitato è composto da 11 persone guidate dal presidente Love Deep. Ci sono poi la vice Stefania Rotta, i segretari Nadia Girelli e Mirko Crosignani, i cassieri Eidi Helmi e Andrea Rossetti, il magazziniere: Luca Ampeli e i consiglieri Enrico Dallara, Alessandra Maffi, Nicole Droghi, Vanni Argenti.