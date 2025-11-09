Vigolzone, in pensione il commissario Anna Tramelli

Vigilessa per 29 anni, il commissario Anna Tramelli va in pensione portando con sé l’encomio ottenuto nel 2024 per un’importante attività di indagine che ha fatto emergere una rete europea di frode e riciclaggio. Ha timbrato l’ultima volta a fine ottobre nella sede di polizia locale dell’Unione Valnure Valchero a Vigolzone dove era impiegata dal 2014. Ora si dedicherà al volontariato per continuare a stare a contatto con le persone, vicino alla gente. Tramelli è stata una delle prime donne agenti di polizia locale, a fare servizio in moto, sulle Ducati.