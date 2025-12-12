Violato il decreto sicurezza di Salvini, denunciato titolare di un cannabis shop

Il titolare di un esercizio commerciale di Piacenza è stato denunciato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Infiorescenze di cannabis in vendita contravvenendo così alle disposizioni normative vigenti.

In particolare, negli ultimi giorni, gli equipaggi della Squadra mobile hanno svolto mirati servizi antispaccio in città, ed assieme al personale della Divisione polizia amministrativa, hanno condotto anche verifiche in diversi esercizi commerciali.

All’interno di un negozio specializzato nella vendita di prodotti a base di cannabis, sono stati rinvenuti confezionati in diversi pacchetti più di 100 grammi di infiorescenze di cannabis, in violazione alla recente normativa introdotta dal nuovo “decreto sicurezza”, che non ne prevede la vendita, a prescindere dal principio attivo contenuto nelle stesse. La sostanza era confezionata direttamente dal titolare del negozio, ed i prodotti erano in vendita peraltro privi di etichette di tracciabilità ed analisi di laboratorio riconducibili precisamente al lotto di provenienza.

​Negli altri esercizi commerciali controllati, anche del medesimo tipo, non sono state riscontrate violazioni.