Violenta lite tra un uomo e una donna davanti alla stazione

Mobilitazione delle forze dell'ordine e del 118 stasera, 24 ottobre 2025, in piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria di Piacenza, a causa di una violenta lite tra un uomo e una donna. Sembra si tratti di due persone senza fissa dimora.

I protagonisti del movimentato episodio hanno iniziato a discutere animatamente e a un certo punto sarebbero passati alle mani. Verso le 19,30 alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia e un'ambulanza della Croce Rossa. Al loro arrivo, la coppia si è calmata e nessuno dei due ha voluto essere trasportato al pronto soccorso. L'emergenza è quindi rientrata.