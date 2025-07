Violento scontro nella notte all'incrocio di Podenzano

Violento scontro in centro paese a Podenzano tra due auto. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la Statale 654 e via Monte Grappa, nello stesso punto dove morì Andrea Cavanna quella tragica notte del 12 febbraio 2022 all'età di trent'anni. A pochi metri dalla targa installata in suo ricordo si è registrato l'impatto tra i due veicoli che sono andati distrutti.

Nonostante la violenza dell'impatto - diversi i residenti della zona che si sono catapultati in strada nei secondi successivi all'incidente - i conducenti hanno riportato, fortunatamente, solo delle ferite lievi. Dopo l'arrivo dei soccorsi sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza per alcuni accertamenti sanitari. Non ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma ra le ipotesi ci sarebbe la mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli.

Sul posto sono intervenuti, oltre i sanitari e alcuni residenti preoccupati, anche i carabinieri per gestire i rilievi del caso.