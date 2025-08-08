Violento scontro tra moto e utilitaria, centauro d'urgenza all'ospedale
E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Rivergaro, lungo la Statale 45, all'incrocio che conduce a Gossolengo
Redazione Online
August 8, 2025|1 ora fa
Foto Casati
Grave incidente alle porte di Rivergaro dove, per cause da accertare, una Lancia Y ha impattato contro una moto che proveniva dalla direzione opposta: il centauro a bordo della due ruote ha riportato traumi e ferite piuttosto seri, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Rivergaro, oltre agli uomini del 118 giunti da Piacenza a bordo di un'auto medica e i volontari della Pubblica Assistenza Valnure. Il motociclista, che non ha perso conoscenza, è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Piacenza. Gravi disagi per il traffico sulla Statale 45.