Violenza nella notte in via Colombo, aggredito un sacerdote

Scoppia la violenza in via Colombo e, nella colluttazione tra due stranieri, pure un sacerdote cade a terra e si ferisce. È successo nella serata di domenica dove tre persone sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso, fortunatamente senza gravi conseguenze, a causa di un’aggressione avvenuta probabilmente per futili motivi.

Tutto sarebbe iniziato attorno alle 23,30 ma la dinamica è al momento ancora confusa e in via di accertamento da parte dei carabinieri. Sembra che il sacerdote - un 65enne missionario in Cina - stesse conversando in via Colombo con un pakistano di 32 anni. Mentre si fumavano una sigaretta a lato strada, i due sarebbero stati improvvisamente aggrediti da un 36enne originario del Camerun (la cui posizione ora è al vaglio), apparentemente senza alcun legame di conoscenza con gli altri due: il giovane si sarebbe scagliato contro il “don” facendolo a cadere a terra e provocandogli una probabile lussazione della spalla; stessa violenza anche contro il 32enne che si sarebbe difeso, provocando a sua volta traumi e lezioni all’aggressore.