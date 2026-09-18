Vittime della strada, in un anno 29 morti nel Piacentino
Domenica la commemorazione al santuario del Pilastro di Gragnano
Mariangela Milani
|2 ore fa
Santuario del Pilastro
Domenica 20 settembre al santuario del Pilastro di Gragnano si ricordano tutte le vittime della strada, di cui 29 contate solo negli ultimi 12 mesi sulle strade piacentine. Alle 16 il ritrovo è di di fronte alla statua del Cristo della strada, di lato il santuario del Pilastro. A seguire i vescovo monsignor Adriano Cevolotto presiederà la messa animata dal coro di Santa Maria di Campagna diretto dal maestro Giuseppe Esposito.
Quest’anno la celebrazione sarà dedicata in modo particolare al monsignor Paolo Ghizzoni, vescovo di San Miniato, originario di Arcello di Pianello, scomparso 40 anni fa a causa di un incidente stradale.L’olio che tiene accesa la lampada votiva, che monsignor Ghizzoni accese per la prima volta nel 1969, sarà offerto dal comune di Bobbio.
La celebrazione non è solo un momento per commemorare il ricordo dei defunti, ma anche un momento per mostrare vicinanza alle famiglie e per lanciare un messaggio di sensibilizzazione rispetto al tema della sicurezza stradale.