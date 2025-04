Volontari dell'Anpas in pista per Pasquetta

La macchina dei soccorsi non si ferma. Volontari in pista anche il giorno di Pasquetta per assicurare un intervento sanitario tempestivo. Ieri pomeriggio in servizio per la Pubblica assistenza Valnure l'equipaggio di Pontedellolio formato da Giorgio Barbieri, Fabrizia Bernardi e Anna Marano, operativo dalle 14 alle 22.

In tutta la provincia le ambulanze della Pubblica assistenza hanno assicurato il servizio di emergenza sanitaria coordinato dal 118