«Vorrei liberare il Csm dai condizionamenti di correnti e clientele»
Intervista ad Antonino Fazio, candidato al Consiglio Superiore della Magistratura. «Per cambiarlo servono persone libere e senza vincoli»
Paolo Marino
|40 minuti fa
Il giudice Antonino Fazio, guida il tribunale e la sezione civile di Piacenza
Il suo obiettivo «è liberare il Csm da ogni condizionamento improprio, e farlo tornare ad essere un luogo in cui si prendono decisioni oggettive, razionali, ineccepibili, libere». Con questo spirito il giudice Antonino Fazio, presidente del tribunale di Piacenza (in attesa della nomina di un titolare alla guida degli uffici di via del Consiglio), nonché presidente della sezione civile, si candida a entrare nel Consiglio Superiore della magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe che sarà rinnovato il prossimo 25 e 26 ottobre. «Per farlo servono uomini liberi», sottolinea Fazio, ricordando di non avere alcun legale con le correnti all’interno dell’Associazione nazionale magistrati.
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