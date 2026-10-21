«Vorrei liberare il Csm dai condizionamenti di correnti e clientele»

Il suo obiettivo «è liberare il Csm da ogni condizionamento improprio, e farlo tornare ad essere un luogo in cui si prendono decisioni oggettive, razionali, ineccepibili, libere». Con questo spirito il giudice Antonino Fazio, presidente del tribunale di Piacenza (in attesa della nomina di un titolare alla guida degli uffici di via del Consiglio), nonché presidente della sezione civile, si candida a entrare nel Consiglio Superiore della magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe che sarà rinnovato il prossimo 25 e 26 ottobre. «Per farlo servono uomini liberi», sottolinea Fazio, ricordando di non avere alcun legale con le correnti all’interno dell’Associazione nazionale magistrati.