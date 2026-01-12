Week end di incidenti stradali, superlavoro per i carabinieri

Otto interventi dei carabinieri della provincia di Piacenza nelle ultime 48 ore per gestire incidenti stradali e garantire la sicurezza sulle strade della provincia di Piacenza.

Sabato, 10 gennaio alle 6.40 circa, è giunta una segnalazione da Monticelli, dove una vettura era stata trovata fuori strada lungo la via Santa Caterina. Il conducente, un senegalese di 43 anni, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato, aveva perso il controllo dell’auto ed era finito fuori strada. I carabinieri della locale Stazione hanno accertato che non c’erano altre persone coinvolte, ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Poco dopo mezzogiorno in un altro incidente autonomo in località Filippazzi a Coli un veicolo ha sbandato e i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti necessari.

Nel pomeriggio, alle 16.40, i carabinieri di Borgonovo sono intervenuti per una uscita di strada a causa di un tratto di terreno sconnesso. L’autovettura era finita in posizione pericolosa, ed è stata messa in sicurezza dal carroattrezzi. Il proprietario del veicolo, un marocchino residente a Ziano Piacentino, è stato assistito senza gravi conseguenze.

La notte dell’11 gennaio è iniziata con un altro intervento alle 02.30 circa ad Alseno. Una donna ha segnalato che mentre era in auto con il marito, probabilmente colpito da un colpo di sonno, la loro auto è finita contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto i militari di una “gazzella” del Radiomobile di Fiorenzuola hanno accertato che il conducente e la donna non erano feriti e hanno avvisato i servizi competenti per la riparazione del danno al lampione.

Un altro incidente, alle 18.30, è stato segnalato a Carpaneto, dove due veicoli erano coinvolti in un sinistro stradale. I carabinieri della locale Stazione hanno constatato che le parti coinvolte avevano completato la constatazione amichevole, ma una persona minorenne è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Verso le 22.30 dello stesso giorno un grave incidente ha coinvolto uno scooter a San Nicolò, dove il conducente ha sbattuto contro un ostacolo fisso. Il ragazzo, che ha riportato ferite al volto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Piacenza. Un equipaggio del Radiomobile di Piacenza ha accertato che non erano coinvolti altri veicoli considerato che probabilmente il sinistro era avvenuto all’interno di un parco giochi e ha gestito le operazioni di soccorso.

Poco dopo, alle 23.15, i carabinieri di San Giorgio sono intervenuti per un altro lieve incidente in cui un automobilista, dopo aver urtato un altro veicolo, si stava allontanato senza fermarsi. I carabinieri hanno ricostruito l’incidente, raccolto le testimonianze e gestito la compilazione della costatazione amichevole.

Infine, il 12 gennaio alle 4.30, una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo è intervenuta a Calendasco, dove una giovane donna di 28 anni ha perso il controllo del suo veicolo a causa di un fondo stradale ghiacciato, finendo in un campo adiacente alla strada. La 28enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I militari hanno messo in sicurezza la zona e avvisato i servizi di ripristino del manto stradale.