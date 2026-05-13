"Welcome Valtidone" i comuni fanno squadra per promuovere la vallata

Si chiama “Welcome Valtidone, la vetrina del gusto”, ed è il biglietto da visita con cui Ziano, Borgonovo, Pianello, Castel San Giovanni, Alta Val Tidone si presentano, con le associazioni del territorio e le associazioni di categoria, per promuovere l’intera vallata. Lo fanno con un calendario di eventi che da maggio a dicembre promuove il territorio nel suo insieme.

Si parte il 24 maggio da Ziano, con Quattro passi tra i vigneti, per concludere a Natale con l'accensione di tutte le luminarie della Valtidone all'unisono. Nel mezzo i cinque comuni invitano a scoprire i prodotti tipici e le bellezze paesaggistiche del territorio tramite aperitivi in centro storico a Castel San Giovanni che fanno da ideale apripista al Valtidone Wine fest di settembre. Invitano ad ancora ad assaggiare il tartufo nero de.co di Pecorara, durante la rassegna di metà ottobre, oppure ancora gustare i prodotti sfornati durante Farine in fermento, a inizio giugno Borgonovo, senza tralasciare cene estive lungo le caratteristiche vie di Pianello. Un cartellone di eventi che pone al centro il turismo sostenibile, quello in grado di valorizzare ciò che già esiste: le tipicità della Val Tidone.