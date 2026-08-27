West Nile, salgono a 4 i casi nel Piacentino
Aggiornamento diffuso dall'istituto superiore di sanità
Redazione Online
|3 ore fa
West Nile
È salito a quattro il numero dei casi di West Nile Virus registrati nel Piacentino. L’ultimo caso, secondo il bollettino di sorveglianza diffuso nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto dall’Istituto superiore di sanità, si è manifestato nella forma neuroinvasiva. In Emilia-Romagna i casi complessivi sono 42.
A livello nazionale, dall’inizio della sorveglianza al 26 agosto, sono 432 i casi confermati di infezione da West Nile, contro i 312 del precedente report.
Le forme neuroinvasive sono 223, mentre si contano 63 casi asintomatici individuati tra i donatori di sangue e 144 casi di febbre. I decessi notificati sono 17. La circolazione del virus è stata accertata in 66 province di 17 regioni italiane.
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