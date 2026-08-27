West Nile, salgono a 4 i casi nel Piacentino

West Nile Virus registrati nel Piacentino. L’ultimo caso, È salito a quattro il numero dei casi diregistrati nel Piacentino. L’ultimo caso, secondo il bollettino di sorveglianza diffuso nella giornata di oggi , giovedì 27 agosto dall’Istituto superiore di sanità, si è manifestato nella forma neuroinvasiva. In Emilia-Romagna i casi complessivi sono 42.

A livello nazionale, dall’inizio della sorveglianza al 26 agosto, sono 432 i casi confermati di infezione da West Nile, contro i 312 del precedente report.

Le forme neuroinvasive sono 223, mentre si contano 63 casi asintomatici individuati tra i donatori di sangue e 144 casi di febbre. I decessi notificati sono 17. La circolazione del virus è stata accertata in 66 province di 17 regioni italiane.