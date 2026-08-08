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Zanzara tigre, primo caso di virus West Nile nel Piacentino

Sul portale regionale ZanzaraTigreOnline sono elencati alcuni accorgimenti da mettere in atto in aree sensibili come balconi, cortili, giardini, cimiteri e orti

Redazione
|14 ore fa
Zanzara tigre, primo caso di virus West Nile nel Piacentino
1 MIN DI LETTURA
È stato registrato il primo caso di West Nile Virus della stagione nella provincia di Piacenza: il dato è riportato all’interno del bollettino di sorveglianza diffuso il 6 agosto dall’Istituto superiore di sanità.
«Dall’inizio della sorveglianza al 05 agosto 2026 - si legge nella comunicazione - sono stati segnalati in Italia 141 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (84 nel report precedente), di cui 64 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (1 caso importato dalle Maldive), 27 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 50 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso). Tra i casi confermati sono stati notificati 6 decessi (1 decesso in un caso importato). Nello stesso periodo sono stati segnalati 3 casi di Usutu virus (3 Lombardia)».
Sul portale ZanzaraTigreOnline, sito di riferimento per il servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, sono elencati alcuni accorgimenti da mettere in atto in aree sensibili come balconi, cortili, giardini, cimiteri e orti. Tra questi, quello di eliminare i sottovasi e dove non è possibile evitare il ristagno d’acqua al loro interno. E ancora: pulire accuratamente I tombini, mettere i larvicidi e coprire con una rete zanzariera; rimuovere sempre gli sfalci d’erba e tenere il giardino pulito. «Non lasciare annaffiatoi e secchi con l’apertura rivolta verso l’alto - prosegue l’elenco - Non lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi in giardino pieni d’acqua. Usare periodicamente i prodotti larvicidi seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni. Usare prodotti repellenti di provata efficacia sulle parti del corpo che restano scoperte. Indossare abiti di colore chiaro e all’aperto copriti più possibile. Non usare profumi, creme e dopobarba: attraggono gli insetti».
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