Ziano, biblioteca e Smeraldo chiusi fino al 25 gennaio

A Ziano la biblioteca comunale e l’ex cinema Smeraldo restano chiusi almeno fino al 25 gennaio. Colpa dell’impianto di riscaldamento che nei giorni scorsi ha iniziato a fare le bizze, lasciando al freddo i locali. «Siamo in attesa – dice il sindaco Manuel Ghilardelli – che ci consegnino un pezzo di ricambio, un motorino dell’impianto di riscaldamento, che nei giorni scorsi si è guastato. Crediamo – aggiunge - che nel giro di una settimana ci venga consegnato il pezzo sostitutivo e di poter così riparare il guasto». Fino a quel momento biblioteca ed ex cinema (non erano comunque previsti eventi pubblici in questo periodo nei locali dell'ex cinema) resteranno chiusi al pubblico.