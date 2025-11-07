Ziano, dagli scolari un messaggio di pace e convivenza civile

A Ziano i bambini e le bambine delle scuole primarie e della scuola materna sono stati i protagonisti in occasione della festa che celebra la fine del primo conflitto mondiale, rende onore alla forze armate e al valore dell’unità nazionale. Ai piccoli di Ziano il compito di depositare sotto al monumento ai caduti i loro pensieri, i loro elaborati realizzati in vista di questa ricorrenza. Sempre a loro il sindaco, Manuel Ghilardelli, si è rivolto invitandoli ad essere piccoli portatori di un grande messaggio di pace. «Rispettando ogni giorno le regole, rispettando la Costituzione – ha detto il sindaco rivolto ai bambini delle scuole – anche voi potete contribuire a gettare le basi per un domani fatto di pace e convivenza civile».