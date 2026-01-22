Ziano, la minoranza: «Riscaldamento allo Smeraldo bloccato da ottobre»

«È da ottobre, e non da pochi giorni, che l’impianto di riscaldamento dell’ex cinema Smeraldo di Ziano ha iniziato a non funzionare». Lo affermano i consiglieri di minoranza (Idea Comune) Maria Grazie Molinelli, Antonio Mosti e Marco Bertaccini. Il riferimento è alla temporanea chiusura, disposta nei giorni scorsi, dell’ex cinema e dell’adiacente biblioteca comunale a causa, aveva spiegato il sindaco Manuel Ghilardelli, di un guasto all’impianto di riscaldamento.

«Da ottobre – dicono i tre consiglieri di minoranza - il riscaldamento si è bloccato e a fatica si è riusciti a proseguire l’attività, solo grazie a un volontario che si recava più volte nei locali per riaccendere l'impianto, tenendo monitorata la temperatura da remoto».