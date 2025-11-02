Liberta - Site logo
Cybersicurezza e imprese, l'allarme di Confapi: «Frodi in crescita del 45%»

Un seminario per sensibilizzare ai rischi informatici

Leonardo Chiavarini
|2 ore fa
Una immagine di gruppo appena prima dell'inizio del convegno nella sede di Confapi - © Libertà/Leonardo Chiavarini
1 MIN DI LETTURA
Confapi Industria Piacenza ha organizzato il seminario "Affrontare la sfida della cybersicurezza nelle Pmi italiane" per sensibilizzare le imprese sui rischi informatici. «Le frodi sono aumentate del 45% negli ultimi anni», ha spiegato il presidente Giangiacomo Ponginibbi. Il direttore Andrea Paparo ha ricordato che è il terzo incontro sul tema: «Iniziammo 6 anni fa con la Polizia postale dopo alcune truffe segnalate dalle aziende».
Dopo i saluti del viceprefetto aggiunto Claudio Giordano, l'incontro moderato dal giornalista Michele Rancati ha visto alternarsi esperti nazionali. Massimiliano Nicolini, presidente della Fondazione Olitec, ha invitato gli imprenditori a studiare la materia: «Come avete imparato a usare le mail, oggi dovete comprendere i concetti base di cybersecurity».
Giuseppe Izzo, esperto di cyber, ha denunciato: «La cybersecurity è vista come spesa e non come investimento. Molte aziende affidano i collaudi agli stessi informatici che hanno prodotto il software, confondendo professionalità diverse». L'avvocato Mariangela Di Biase ha aggiunto: «Oltre al danno economico c'è quello reputazionale. Serve prevenzione con la sensibilizzazione di tutti i dipendenti».
Tra gli ospiti istituzionali William Nonnis, analista della presidenza del Consiglio, e Angelo Tofalo, ex sottosegretario alla Difesa e oggi ceo di At agency. Nonnis ha sottolineato che «il 47% degli italiani soffre di analfabetismo digitale» e ha criticato la miopia politica: «All'Italia è mancata la visione che altri Paesi hanno avuto negli anni '90».
Alex Paiella di Confapi e Carolina Conti di Deloitte hanno presentato il progetto Microcyber per la sicurezza digitale di Pmi e PA.

