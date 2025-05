Da Fiorenzuola alla Coppa delle Nazioni di Roma

Il fiorenzuolano Paolo Paini in sella al suo cavallo Casal Dorato gareggia nella squadra azzurra alla prestigiosa Coppa delle Nazioni Piazza di Siena 2025, che si disputa fino a domenica 25 maggio nello splendido anfiteatro naturale di Villa Borghese a Roma.

Era da 18 anni che allo storico concorso equestre di salto ad ostacoli, non gareggiava un binomio tutto "made in Italy". Accade grazie a Paolo Paini che conduce Casal Dorato, un cavallo di origini toscane, ‘adottato’ qui in Emilia.

L’Italia schiera anche Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love PS e Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’Isle. Un elemento di eccezionalità per Paini è che è l’unico civile della squadra (Casadei e Guardiano sono Carabinieri, mentre la Martinengo dell’Aereonautica).

Senza trascurare l’età: diventare campioni italiani a 55 anni non è da tutti. Paini infatti ad aprile, con Casal Dorato, ha vinto la medaglia d’oro ai campionati nazionali a Le Siepi di Cervia. E sì, Paini è nato 55 anni fa a Fiorenzuola, dove è restato a lavorare fino ai 25 anni.

Paini festeggia il primo posto nazionale sul podio a Cervia

Innamorato dei cavalli e dell’equitazione da sempre, a 16 anni era nel podere Negri a Sant’Antonio di Castellarquato e a 20 alla scuderia di Leopoldo Braghieri, sempre a Castello.

Da una ventina d’anni Paini vive a Fiorano Modenese, alla Riola, un’oasi di natura dove con la compagna di vita Fabrizia Stefani hanno la propria scuderia, con campi indoor e outdoor, carraie e prati dove allenare i cavalli. Ed è lì che hanno allenato anche Casal Dorato, acquistato da Fabrizia dal centro ippico di Norina Santoni a Coltano (Pisa). Era fine 2022. Il colpo di fulmine con Paini fu immediato. Il cavaliere emiliano dice infatti: «Appena gli sono montato in sella ho subito capito che era speciale. Dopo meno di due stagioni ho confermato quella prima sensazione: Quando monto sento il rombo delle Ferrari in pista» .