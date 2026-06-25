Da Piacenza a Dubai: Ginevra Driganti aiuta imprese e professionisti a investire negli Emirati

Da semplice turista a imprenditrice negli Emirati Arabi Uniti. È il percorso di Ginevra Driganti, giovane piacentina che ha trasformato una passione nata durante una vacanza a Dubai nel 2017 in un progetto professionale.

«All’inizio mi aveva colpito il lato più spettacolare della città: grattacieli, hotel iconici e un’atmosfera di continua crescita», racconta. Dopo diversi soggiorni, nel 2021 arriva la svolta con un incarico come hostess al Billionaire di Flavio Briatore. Un’esperienza che, da pochi mesi previsti, si prolunga per circa un anno.

Vivendo Dubai da residente, la sua visione cambia: «Ho scoperto una città sicura, internazionale e meritocratica, ricca di opportunità per chi vuole mettersi in gioco».

Content creator da oltre nove anni, Driganti decide quindi di strutturare la propria attività aprendo una società negli Emirati, specializzandosi poi nell’assistenza a imprenditori e professionisti interessati a sviluppare progetti a Dubai.

Oggi segue pratiche per visti, apertura di società, licenze commerciali e set-up aziendali, mettendo a frutto anche la sua formazione giuridica: è infatti laureata in Giurisprudenza e praticante avvocato.

«Il mio obiettivo – conclude – è rafforzare il ponte tra Italia e Dubai, aiutando aziende e professionisti a internazionalizzare la propria attività».