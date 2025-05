Da una festa improvvisata a simbolo di Rivergaro: 25 anni di Tramballando

La Pro Loco Tramballando compie 25 anni e il 2 giugno Rivergaro festeggerà in piazza Paolo questa realtà simbolo del paese. Lo farà, a partire dalle 10.30, con il ritrovo in via Don Veneziani e una sfilata per il paese con rappresentanze delle Pro loco piacentine e la banda Vignola con le majorettes.

Nata per caso nel 1997 da un gruppo di giovani delusi dal calo della tradizionale festa della Madonna del Castello, la prima “Tramballando” si svolse attorno alla Casa del Popolo, ex sede della stazione del tram, da cui il nome. Da quella festa improvvisata è nato un percorso fatto di eventi, musica, spiedini e solidarietà, fino alla costituzione ufficiale nel 2000.

A ricordarne le origini sono lo storico presidente Gianfranco Castellani, la segretaria Giacomina Trenchi e l’attuale presidente Doretta Fossati. Dal “Girotondo attorno al fiume” ai comici di Zelig, da “Rock in Trebbia” alle tombolate natalizie con ricchi premi, la Pro Loco ha animato Rivergaro per un quarto di secolo. «Un orgoglio per tutta la comunità», ha detto il vicesindaco Scagnelli, invitando tutti a partecipare alla festa.