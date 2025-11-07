Da Vittorio ad Alice: a Gossolengo tre generazioni di edicolanti

Alice Guagnini, lei è la terza generazione di edicolanti a Gossolengo, sempre in via Matteotti 28. Pesa una storia familiare tra carta e riviste lunga 70 anni, sulle sue spalle?

«Guardi, l’altro giorno mi è capitato di leggere la frase di un economista. Mi ha ricaricata, perché ho pensato a mio nonno, Vittorio Busca. Gliela leggo?»

Certo...

«“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha fatto una scelta coraggiosa e ha lavorato sodo”. Ecco, nonno Vittorio è stato lungimirante ad aprire l’unica edicola a Gossolengo nel lontano 1955. Si è messo in gioco, ha affrontato i sacrifici del Dopoguerra a testa alta; ha cercato di investire in un progetto, dedicandoci tempo e cura».

E perché lo ha fatto, secondo lei?

«Perché quando ami il tuo lavoro sei disposto a fare di tutto per migliorare giorno dopo giorno, come mi ha insegnato anche mia mamma, Carla Busca, nata praticamente in questa edicola, visto che è venuta al mondo nel 1956».

Il nonno che mestiere faceva prima di aprire l’edicola di via Matteotti?

«Consegnava la posta. Quando è diventato edicolante, invece, ha iniziato a girare ogni mattina all’alba in Lambretta per andare a prendere in centro città i giornali stampati col piombo».