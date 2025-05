Dal conclave a Piacenza, il cardinale Baggio in Duomo

Dal conclave che ha eletto papa Leone XIV a Piacenza. Mercoledì 4 giugno alle ore 18,30 nel Duomo di Piacenza sarà il cardinale Fabio Baggio, sotto segretario del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, a celebrare la festa liturgica di san Giovanni Battista Scalabrini. Baggio, 60 anni, di Bassano del Grappa, è uno dei più giovani cardinali del Sacro Collegio. Ha ricevuto la porpora da papa Francesco il 7 dicembre del 2024. Missionario scalabriniano è il primo porporato ad arrivare in diocesi di Piacenza-Bobbio nell'era di Leone XIV. A Piacenza è venuto diverse volte ed ha studiato tre anni in via Torta, allievo anche di padre Mario Toffari, uno dei due referenti della Missio cum cura animarum per i migranti della diocesi. Ha tenuto incontri, tra gli altri, a Piozzano nel 2023, a Fiorenzuola nel 2017 alla Festa Multietnica, a Piacenza nel 2022 e nel 2013.