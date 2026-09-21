Dal Pnrr a Pianello 1,6 milioni e 27 progetti. «Così guardiamo al nostro futuro»

A Pianello una passeggiata lungo le vie del paese ha inaugurato i lavori realizzati con fondi europei del Pnrr. Un milione e 600mila euro che sono stati spalmati su 27 progetti pensati «guardando anche ai bambini e quindi al futuro del nostro paese» ha sottolineato il sindaco Mauro Lodigiani. La passeggiata ha toccato vari punti del paese ed è stata accompagnata dalle note festose del corpo bandistico Carlo Vignola e dai passi delle danzatrici di Dance Art Polisportiva VII Castelli Gazzolesi.

Tra i gioielli inaugurati c'è un nuovo hub per il co-working e per gli studenti in piazza Mercato. C'è il teatro Ernesto Astorri, la rotatoria di ingresso al paese e poi ancora piazza Umberto I, tutti riqualificati al pari di piazza Madonna.

Tra i presenti il ministro agli affari europei, Pnrr e politiche di coesione Tommaso Foti si è detto «orgoglioso di poter dire che l’Italia ha avuto il piano più ambizioso d’Europa con più alto numero di obiettivi raggiunti, il numero più alto di rate portate a casa e la più alta dotazione, pari a oltre 194 miliardi di euro».