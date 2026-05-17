Dal rogo alla rinascita: inaugurato il nuovo deposito della Misericordia

Era il 17 luglio 2025 quando un incendio distrusse il deposito mezzi della Misericordia di Piacenza, alla Besurica. In pochi minuti fiamme e fumo cancellarono anni di sacrifici: ambulanze, pulmini e attrezzature andarono distrutti, mettendo a rischio servizi essenziali per tante persone fragili.

Da quella tragedia, però, è nata una straordinaria gara di solidarietà culminata ieri con l’inaugurazione del nuovo deposito mezzi. Presenti volontari, cittadini, autorità e aziende che hanno contribuito alla ricostruzione della struttura e all’acquisto di quattro pulmini e due ambulanze.

Tra i momenti più toccanti, il ricordo di un bambino che, subito dopo il rogo, consegnò ai volontari dieci euro dicendo: «È tutto quello che ho, ma ve li do perché aiutate mia nonna».

Dal luglio scorso raccolte fondi, cene benefiche e donazioni di cittadini, parrocchie e imprese hanno permesso di raccogliere circa 500mila euro. «La Misericordia non è mai rimasta sola», ha sottolineato il governatore provinciale Rino Buratti, ricordando un danno superiore ai 600mila euro.

Durante la cerimonia sono state consegnate pergamene di ringraziamento ai tanti enti, associazioni e aziende che hanno sostenuto la rinascita della Misericordia piacentina.