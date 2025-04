Dalla Fondazione 140mila euro alle scuole piacentine

La Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha stanziato 140mila euro a favore di attività innovativeper le scuole piacentine. In particolare si è voluto puntare sui laboratori musicali e sulle biblioteche scolastiche innovative. Per questo, sono stati sostenuti progetti selezionati per l’edizione 2025 di due bandi, rispettivamente intitolati "Biblòh!" e "Dalla classe all’orchestra", che si erano chiusi nel febbraio scorso.

«Tramite questi interventi, per il quarto anno consecutivo, siamo in grado di promuovere strumenti e pratiche innovative a favore delle scuole piacentine - commenta il presidente Roberto Reggi -. Grazie alla massiccia adesione che registriamo da parte degli istituti scolastici, la rete delle biblioteche Biblóh! è estremamente diffusa sul nostro territorio, con un beneficio importante per gli studenti, le loro famiglie e l’intera comunità. Anche la didattica musicale supportata dal bando “Dalla Classe all’Orchestra”, che ha portato alla costituzione dell’ensemble CinqueQuarti, si implementa anno dopo anno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà formative in città e in provincia. Gli istituti sono sempre più connessi tra loro, e questo rappresenta uno straordinario strumento di crescita».

BANDO "DALLA CLASSE ALL’ORCHESTRA"

Il bando si è concluso con uno stanziamento di 70mila euro a favore del IV Circolo didattico di Piacenza, in qualità di capofila: il progetto coinvolge sempre più scuole elementari e medie della città e della provincia, proponendo attività in sia in orario scolastico che fuori di esso. Si propongono i laboratori di pratica vocale, strumentale e orchestrale, per un’esperienza che si ispira al modello venezuelano sperimentato dal maestro Abreu. Avviato nel 2013 al IV Circolo, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano oggi "Dalla classe all’orchestra rappresenta" si propone come obiettivi l'inclusione e l'educazione alla cittadinanza per centinaia di bambini e ragazzi. Le risorse messe a disposizione dal bando serviranno a sostenere laboratori strumentali di fila, di sezione e di orchestra nelle scuole della rete: attualmente II, III, IV, V e VII Circolo Didattico; scuole secondarie Dante e Carducci; Istituto Comprensivo Gandhi di San Nicolò, Istituto Comprensivo di Fiorenzuola, Polo Scolastico IIS Volta di Castel San Giovanni. Atre scuole entreranno inoltre nella rete a partire dal prossimo anno scolastico.

BANDO "BIBLÒH!"

Con sette interventi, per un totale di 70mila euro, "Biblòh!" continua a sostenere la rete di biblioteche scolastiche innovative nella provincia di Piacenza, favorendo la progettazione e costruzione di nuovi ambienti bibliotecari, l’implementazione del patrimonio librario, la formazione dei docenti e l’organizzazione di eventi a carattere nazionale.

Ecco i progetti approvati:

- Istituto Comprensivo di Fiorenzuola: “Sinfonia di storie: la magia della lettura al ritmo della musica”. Attraverso laboratori di lettura espressiva e attività musicali, gli studenti esploreranno l'interconnessione tra parole, suoni ed emozioni, promuovendo creatività, collaborazione e una comprensione più profonda dei testi. Il percorso culminerà in performance che uniscono lettura e accompagnamento musicale, valorizzando l'espressione individuale e collettiva, la creatività artistica e la comprensione dei testi.

- Istituto Comprensivo di Carpaneto: “Da un piccolo spazio una grande occasione”. L'obiettivo è modificare l'ambiente, attutendo i rumori e creando un ambiente intimo e confortevole, per promuovere la lettura personale e condivisa e favorire la concentrazione e il rilassamento, anche per gli alunni con disabilità. Oltre ai libri tradizionali, saranno utilizzati anche tablet per la fruizione di testi tramite la piattaforma Mlol.

- Istituto Comprensivo Parini di Podenzano: “Una Biblòh per ogni plesso”. Le nuove biblioteche della Pascoli e della Collodi sono pensate come uno spazio accogliente, colorato, adatto ad attività differenti per utenti piccoli e grandi, famiglie, studenti, e per l'intera comunità del territorio. Sono concepite come biblioteche scolastiche innovative e centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale, ponendosi come ambiente di apprendimento innovativo finalizzato alla promozione e all'educazione alla lettura.

- Istituto Superiore di Ii Grado "A. Volta” di Castelsangiovanni: “Volta...Pagina" - Biblioteca diffusa. Il progetto Biblioteca Diffusa nasce con l’intento di trasformare la scuola in un ambiente dove la lettura e l’accesso ai libri siano esperienze quotidiane e integrate nella vita scolastica. L’idea è di superare la concezione tradizionale della biblioteca come spazio fisico chiuso, creando invece punti di lettura accessibili e accoglienti in vari ambienti della scuola: atrii, corridoi, sale studio, spazi comuni.

- Istituto Comprensivo M.K. Gandhi San Nicolò: “Leggere per formarsi”. In linea con gli anni precedenti, si vuole proseguire nella promozione della lettura e della cultura delle biblioteche scolastiche, intese come ambiente "diffuso", dai corridoi alle aule didattiche. Le scuole della rete sperimentano le buone pratiche condivise nei momenti di formazione, attraverso i quali vengono proposte attività organiche per consentire agli alunni di raggiungere il successo formativo.

- Istituto Comprensivo di Pianello: “Biblòh-visioni: quando i libri incontrano il cinema”. Il progetto mira a potenziare l’impatto delle tre Biblòh già realizzate in istituto. Si punta anche a creare comunità fisiche e virtuali di lettori tra i 640 alunni delle dodici sedi disseminate su quattro comuni di media-alta collina e a farne dei poli di aggregazione e formazione per comunità con scarse opportunità culturali e prive di cinema, in cui comparare il linguaggio del libro e quello cinematografico, consentendone la decodifica e l’interpretazione.

- Istituto Dante - Carducci di Piacenza: “Un libro per tutti”. La scuola secondaria di I grado Dante-Carducci si propone di ampliare la proposta di libri presenti nella propria biblioteca per avvicinarsi in modo più specifico alle esigenze diversificate dell'utenza a cui si rivolge. Ad esempio, il progetto prevedere l'acquisto di libri dedicati agli alunni di recente immigrazione, per i quali sono necessari testi di lettura adatti a chi apprende l'italiano come seconda lingua.