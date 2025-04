Dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano 25 milioni euro in 4 anni

Ben 25,4 milioni di euro di risorse messe in campo in quattro anni dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Se si aggiungono agli oltre 4 milioni che sono stati destinati da enti e istituzioni per raggiungere obiettivi comuni, si arriva a quota 30 milioni. Si tratta della somma che è stata destinata alla collettività per realizzare un totale di mille e duecento progetti.

A tracciare il bilancio, dell'attività svolta è stato il presidente Roberto Reggi, in carica dal 31 maggio 2021. Lo fatto in occasione di un incontro dal titolo "Attivazioni di futuro. 4 anni di progetti per la comunità e il territorio" che si è svolto lunedì 14 aprile nella sede di XNL Piacenza.

Il concerto dell'ensemble CinqueQuarti con cui si è aperto l'incontro

L'incontro si è aperto sulle note delle ragazze e dei ragazzi di CinqueQuarti, l’ensemble di giovanissimi artisti che si è costituito grazie ai laboratori didattici che sostenuto con il bando della Fondazione "Dalla classe all’orchestra". «È un esempio - ha sottolineato Reggi - di come i progetti riescano a crescere e ampliarsi, contribuendo a migliorare una comunità. La governance con cui ho avuto l’onore di condividere questi quattro anni ha cercato di sostenere al meglio il welfare, la didattica innovativa, la ricerca e la cultura, consapevoli di quanto un ente come il nostro possa contribuire a fare la differenza sul territorio».

L’iniziativa si è tenuta anche per discutere delle sfide che si aprono le fondazioni bancarie e, in generale, istituzioni, enti e realtà impegnate nel supporto delle comunità. Su questo argomento si è soffermato l’ospite d’onore, Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo e di Acri, associazione che riunisce a livello nazionale Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa.