Dalla pescheria all’università: si laurea a 73 anni

A 73 anni Mauro Piscopiello di Pontenure ha coronato un sogno interrotto decenni fa: la laurea. Dopo avere lavorato per grandi catene di distribuzione con vari ruoli - tecnico del pesce, responsabile del settore acquisti per il comparto pescheria e responsabile Haccp - ha ora conseguito il diploma triennale in Scienze dell’alimentazione all’Università Cattolica di Piacenza.

Un risultato raggiunto discutendo una tesi sul ruolo delle api nell’ecosistema, tra compagni di corso molto più giovani. Dopo una vita nel settore alimentare, la passione per la cucina e gli studi veterinari lasciati incompiuti per la morte del padre lo hanno spinto, una volta in pensione, a tornare sui banchi.

Originario di Torino, Piscopiello ha lavorato tra Piacenza, Milano, Cremona e Rozzano. Una sua ricetta è stata pubblicata dalla rivista La Cucina Italiana e ha partecipato a concorsi gastronomici.





La pandemia e un grave problema di salute hanno rallentato il percorso, ma senza fermarlo. Al suo fianco è sempre stata la figlia Giulia.