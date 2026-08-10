Dehors nel centro storico, rivoluzione in arrivo

Per i dehors di Piacenza si prospetta una sorta di rivoluzione, di quelle dolci però, volte a mettere ordine dove al momento si procede invece per lo più caso per caso. Lo strumento per realizzarla è il nuovo regolamento dell’arredo urbano che il Comune di Piacenza si appresta a licenziare entro la fine di quest’anno.

L’amministrazione comunale, dice infatti Adriana Fantini, assessora all’urbanistica, sta portando avanti «un percorso volto a migliorare la vivibilità del centro storico e a favorirne la rivitalizzazione attraverso una serie di interventi coordinati. Tra questi, un ruolo centrale è affidato alla revisione della disciplina dei dehors, con l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico e garantire una maggiore armonia tra le strutture installate dalle attività di somministrazione e il contesto storico e architettonico della città».

Colori e materiali, ma anche gli arredi scelti per i luoghi che ospiteranno gli avventori: tutto sarà studiato ad hoc. Dice infatti Fantini che «il nuovo regolamento, elaborato in collaborazione con la soprintendenza, non si limita a ridefinire gli aspetti estetici dei dehors, ma interviene anche sulle procedure autorizzative. Saranno individuati infatti dei criteri condivisi relativi alla qualità dei materiali, alla morfologia delle strutture, ai colori e agli elementi di arredo, così da costruire nel tempo un’immagine urbana più ordinata, coerente e rispettosa delle caratteristiche del centro storico. Per agevolare gli operatori economici, sarà inoltre predisposto un abaco contenente una selezione di arredi e soluzioni progettuali già valutati favorevolmente dalla soprintendenza. La scelta di queste tipologie consentirà di beneficiare di un iter autorizzativo più rapido e semplificato, favorendo al tempo stesso una maggiore uniformità degli interventi».