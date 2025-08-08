Friday, August 8

Destinazione vacanze: Italia la più gettonata, cresce la Cina

Mare, montagna, laghi, città d’arte o località esotiche, il turismo sembra aver perso stagionalità

Dea De Angelis
August 7, 2025|3 ore fa
1 MIN DI LETTURA
L’estate 2025 si è distinta per un fenomeno in controtendenza rispetto agli anni passati: il numero dei piacentini in partenza nei mesi di luglio e agosto non ha eguagliato quello del 2024. Lo riferisce Alessia Leonardi, agente di viaggio. «Sono aumentate le prenotazioni per i mesi di settembre e ottobre un po’ per risparmiare un po’ per la scelta della meta». Mare, montagna, laghi, città d’arte o località esotiche, il turismo sembra aver perso stagionalità. La cronaca nazionale racconta di stabilimenti balneari – in questa che è considerata alta stagione – poco affollati. Forse le destinazioni estere sono più competitive rispetto a quelle italiane.
«Gli Stati Uniti continuano ad essere una delle destinazioni preferite, insieme alle coste del bacino Mediterraneo (Tunisia e Grecia) e alle grandi isole italiane (Sicilia, Sardegna) – racconta Nicole Rossi, responsabile vendite dell’agenzia ‘Viaggi dello Zodiaco’ –. Tra le richieste estive più gettonate anche Zanzibar e Madagascar oltre ai viaggi itineranti in Tanzania o Sud Africa o Namibia».
