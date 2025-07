Detenuti in celle con caldo soffocante, ecco 115 ventilatori

Ci sono ben 550 detenuti all'interno della Casa Circondariale di Piacenza, alcuni dei quali sistemati in cella da tre dove il caldo estivo si fa sempre più opprimente, specialmente in questo periodo di temperature alte. Un problema che il direttore della struttura delle Novate Andrea Romeo ha fatto presente a un gruppo di piacentini che si è immediatamente attivato per rispondere in maniera concreta. Nel giro di pochi giorni infatti, si è attivata una cordata di solidarietà capitanata dall'avvocato Romina Cattivelli, rappresentante della Camera Penale di Piacenza, dell'Osservatorio del carcere nazionale e della Fondazione Forense piacentina, e che ha coinvolto gli esponenti locali di Camera Civile di Piacenza, Motoclub “Lampeggianti Blu”, Lions Val Trebbia e Val Luretta, AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e l'imprenditore Valter Bulla. Risultato? Raccolto un contributo complessivo che è servito per acquistare 115 ventilatori che porteranno refrigerio ai detenuti della Casa Circondariale.