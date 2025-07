Devastate le sculture del "bosco fatato" lungo l'Arda

Era come un bosco fatato, ma nella notte dei vandali senza scrupoli hanno distrutto tutte le sagome in legno colorate e fantasiose che popolavano il Percorso Lungo Arda. Progettate nel laboratorio del legno di Afadi (Associazione familiari disabili), erano state collocate appena un paio di mesi fa lungo il sentiero, grazie ai volontari che quotidianamente se ne occupano.

Al mattino di martedì 22 luglio hanno trovato tutto distrutto: staccate dalle piante le sagome di legno, sradicate le simpatiche sculture dai tronchi in terra a cui erano avvitate, gettata a terra e presa presumibilmente a calci la mini biblioteca in legno per lo scambio libri, i volumi tutti strappati e le pagine sparpagliate in giro. Gli uccellini in legno che prima stavano tra le piante, ora giacciono a terra, simbolo di una furia incomprensibile. Il presidente del Percorso Lungo Arda Fausto Malvermi fa appello a chi può aiutare a riparare i danni e chiede una mano a forze dell’ordine, Comune, associazione dei carabinieri in congedo. «Inseriremo foto trappole - annuncia - per evitare il ripetersi di questi fatti».

Tra i volontari che ogni giorno si prendono cura gratuitamente del sentiero, togliendo erbacce o rifiuti, livellando la terra, e abbellendo con piccoli oggetti che attirano la curiosità dei bambini, ci sono Giordano Ghisleri, Gabriele Travaglia, Angelo Morsia, Federica Testa, Elena ed Emiliana Milza. «In poche ore hanno ripulito la parte vandalizzata, che si trova un centinaio di metri più avanti rispetto al frutteto che ci ha finanziato Coil» spiega Malvermi ha sporto denuncia ai carabinieri e avvisato il sindaco Romeo Gandolfi, ricevendone al solidarietà.