Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Dieci Pro loco assieme per aiutare la ricerca sul cancro

A Castelsangiovanni cena benefica a favore di Amop

Mariangela Milani
|1 ora fa
Dieci Pro loco assieme per aiutare la ricerca sul cancro
1 MIN DI LETTURA
Grazie a 10 Pro loco e a cento commensali sono stati raccolti 2.300 euro per sostenere Amop. All'invito a partecipare alla cena benefica, organizzata da Unpli a favore della ricerca contro il cancro nella sede scout di Castelsangiovanni, hanno risposto decine di castellani. Per loro i volontari di ben dieci Pro loco hanno servito una cena di tutto rispetto. A dire grazie ai presenti e agli organizzatori sono stati l’oncologo Luigi Cavanni e la presidente di Amop, Romina Piergiorgi, a cui Angelo Laface, alla guida di Unpli provinciale, e la sindaca Valentina Stragliati hanno consegnato una targa ricordo, con la promessa di organizzare nuovamente l'evento.

Gli articoli più letti della settimana