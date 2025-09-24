Dieci Pro loco assieme per aiutare la ricerca sul cancro

Grazie a 10 Pro loco e a cento commensali sono stati raccolti 2.300 euro per sostenere Amop. All'invito a partecipare alla cena benefica, organizzata da Unpli a favore della ricerca contro il cancro nella sede scout di Castelsangiovanni, hanno risposto decine di castellani. Per loro i volontari di ben dieci Pro loco hanno servito una cena di tutto rispetto. A dire grazie ai presenti e agli organizzatori sono stati l’oncologo Luigi Cavanni e la presidente di Amop, Romina Piergiorgi, a cui Angelo Laface, alla guida di Unpli provinciale, e la sindaca Valentina Stragliati hanno consegnato una targa ricordo, con la promessa di organizzare nuovamente l'evento.