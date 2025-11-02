Dietro le quinte della democrazia: ragazzi del polo Volta in Provincia e in Prefettura

Due classi quinte del Polo scolastico superiore Volta di Borgonovo hanno prima fatto visita alla sede della Provincia e poi al palazzo della Prefettura, entrambi a Piacenza. In Provincia studenti e studentesse del Volta sono stati accolti dalla consigliera Patrizia Calza, mentre in Prefettura ad accoglierli è stato il vice prefetto Claudio Giordano. In entrambi i casi gli studenti e le studentesse del Volta hanno appreso le funzioni dei due organi istituzionali di cui uno, la Prefettura, è espressione diretta del Governo centrale sul territorio.

Gli studenti del polo Volta con la consigliera Patrizia Calza nella sala del consiglio provinciale