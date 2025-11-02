Liberta - Site logo
Dietro le quinte della democrazia: ragazzi del polo Volta in Provincia e in Prefettura

Gli studenti, in arrivo dalla sede di Borgonovo, hanno potuto conoscere meglio le funzioni dei due organi istituzionali

Mariangela Milani
|1 ora fa
Gli studenti dell'istituto Volta di Borgonovo in visita alla Prefettura di Piacenza - © Libertà
Gli studenti dell'istituto Volta di Borgonovo in visita alla Prefettura di Piacenza - © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Due classi quinte del Polo scolastico superiore Volta di Borgonovo hanno prima fatto visita alla sede della Provincia e poi al palazzo della Prefettura, entrambi a Piacenza. In Provincia studenti e studentesse del Volta sono stati accolti dalla consigliera Patrizia Calza, mentre in Prefettura ad accoglierli è stato il vice prefetto Claudio Giordano. In entrambi i casi gli studenti e le studentesse del Volta hanno appreso le funzioni dei due organi istituzionali di cui uno, la Prefettura, è espressione diretta del Governo centrale sul territorio.
Gli studenti del polo Volta con la consigliera Patrizia Calza nella sala del consiglio provinciale
Gli studenti del polo Volta con la consigliera Patrizia Calza nella sala del consiglio provinciale

