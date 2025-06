Diga del Brugneto, Genova non chiude i rubinetti

Si riparte da zero, o meglio, da 2.5 milioni di metri cubi di rilasci annui. Che, a detta di chi ha partecipato al tavolo tecnico sul Brugneto lunedì 9 giugno a Genova, non erano affatto scontati. I liguri non solo avrebbero, da proprietari della diga, potuto chiuderne i rubinetti verso il Piacentino, ma ne avrebbero anche avuto seria intenzione. Sembra quindi una vittoria essere arrivati a discutere su una base di metri cubi che è la stessa indicata nel disciplinare del 1960. Non importa che siano passati 65 anni, né che, pareri alla mano, le esigenze idriche della Val Trebbia siano più che triple oggi rispetto ad allora. Bisogna essere soddisfatti di una vittoria che se non sa di sconfitta somiglia a un pareggio