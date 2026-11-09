Diga di Brugneto, Albasi chiede di salvare l'intesa. FdI attacca Tarasconi: «Troppa inerzia»

Il ricorso al Tar del Comune di Genova contro l'accordo sui rilasci d'acqua dalla diga del Brugneto continua ad alimentare il confronto politico nel Piacentino. Dopo la decisione della Provincia di costituirsi in giudizio, arrivano nuove prese di posizione dal consigliere regionale del Pd Lodovico Albasi, che interviene insieme ai circoli democratici della Val Trebbia, e dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che chiama direttamente in causa la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

Al centro della controversia c'è lo schema d'accordo condiviso il 28 luglio scorso dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria, con il coinvolgimento dell'Autorità di bacino del Po, dopo quasi due anni di trattative.

L'intesa prevede il rilascio verso la Val Trebbia di almeno quattro milioni di metri cubi d'acqua tra il 15 maggio e il 15 settembre, rispetto ai precedenti 2,5 milioni, con la possibilità di quantitativi aggiuntivi nelle stagioni particolarmente siccitose. Sono previste anche soglie di salvaguardia per garantire l'approvvigionamento idropotabile di Genova.

Il Comune di Genova, guidato dalla sindaca Silvia Salis, ha però chiesto al Tar della Liguria l'annullamento degli atti relativi all'intesa, riaprendo una partita che sembrava avviata a una soluzione.

La presidente della Provincia Monica Patelli ha già annunciato la volontà di difendere in giudizio gli interessi del territorio, mentre il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e il presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Bisi hanno sollecitato un nuovo confronto tra le istituzioni coinvolte.

Nei giorni scorsi erano intervenuti anche il consigliere regionale di Forza Italia Pietro Vignali, che aveva sollevato interrogativi sugli interessi economici legati alla produzione idroelettrica, e il Comitato Difesa Val Trebbia, che aveva contestato la posizione genovese. L'avvocato Umberto Fantigrossi aveva invece richiamato la competenza ministeriale sulla concessione, mentre l'ex presidente di Confindustria Emilio Bolzoni aveva sostenuto la necessità di applicare integralmente le norme vigenti a tutela del deflusso ecologico del Trebbia, indipendentemente dall'esito della trattativa.



Albasi: «Non disperdiamo due anni di lavoro»

«Il ricorso di Genova rimette in discussione un'intesa equilibrata. Difendiamo l'accordo raggiunto tra le Regioni». È la posizione del consigliere regionale del Partito Democratico Lodovico Albasi, condivisa dai circoli Pd della Val Trebbia e dalla loro referente territoriale Elisabetta Rapetti.

Albasi esprime «forte preoccupazione» per una decisione che rischia di vanificare il risultato di un lungo percorso istituzionale «costruito con responsabilità attraverso il confronto tra territori e fondato sulla ricerca di un equilibrio tra esigenze diverse, ma ugualmente importanti».

L'intesa raggiunta dai presidenti delle due Regioni, Michele de Pascale e Marco Bucci, con il coinvolgimento dell'Autorità di bacino del Po, viene considerata un risultato significativo, raggiunto dopo quasi due anni di trattative, approfondimenti tecnici e interlocuzioni istituzionali. Un percorso che, secondo Albasi, aveva permesso di superare l'incertezza seguita alla scadenza del precedente disciplinare e di individuare una soluzione capace di soddisfare le necessità di entrambi i territori.

Il consigliere ricorda che lo schema concordato tiene conto della priorità dell'approvvigionamento idropotabile genovese, attraverso specifiche soglie di salvaguardia, riconoscendo al tempo stesso le esigenze dell'agricoltura piacentina, la necessità di garantire il deflusso ecologico del Trebbia e la tutela dell'intero ecosistema fluviale.

«Non comprendiamo le ragioni politiche e istituzionali di una decisione che rischia di vanificare mesi di lavoro e un punto di equilibrio raggiunto con grande responsabilità dai presidenti De Pascale e Bucci – sottolinea Albasi –. Già durante le trattative si era giustamente ribadito come fosse necessario garantire pienamente l'acqua ai cittadini genovesi e, contemporaneamente, rafforzare le garanzie per il Trebbia, per l'agricoltura e per l'equilibrio ambientale della nostra valle».

Per il consigliere regionale, l'accordo non nasce per penalizzare Genova o contrapporre due comunità, ma per aggiornare una disciplina ormai superata attraverso criteri tecnici, trasparenza e rispetto delle diverse esigenze territoriali. «Rimettere oggi in discussione questo percorso attraverso un ricorso giudiziario ci sembra una scelta deleteria».

Albasi e i circoli democratici insistono soprattutto sulla necessità di non considerare la tutela del Trebbia una questione secondaria rispetto agli altri utilizzi della risorsa idrica. La disponibilità d'acqua viene infatti indicata come essenziale non soltanto per le attività agricole, ma anche per l'equilibrio ambientale, per le falde e per la vitalità economica e sociale delle comunità della vallata.

«Non esiste una contrapposizione tra il diritto all'acqua dei cittadini di Genova e il diritto della Val Trebbia a vedere tutelato il proprio fiume», ribadisce Albasi, ricordando che proprio questo principio aveva guidato il sostegno del Pd piacentino all'azione della Regione Emilia-Romagna.

La strada da percorrere, secondo gli esponenti democratici, resta quella del dialogo. Le preoccupazioni dell'amministrazione genovese dovrebbero essere affrontate attraverso un nuovo confronto tecnico e istituzionale, evitando un contenzioso giudiziario che rischia di prolungarsi nel tempo.

Albasi e i circoli Pd esprimono quindi sostegno alla volontà della Provincia di Piacenza di tutelare gli interessi del territorio nelle sedi competenti. Condividono inoltre la richiesta di riunire nuovamente le istituzioni, le Autorità di bacino, i sindaci e tutti gli enti coinvolti, per salvaguardare il percorso intrapreso e ricercare una soluzione condivisa.

«La difesa del Trebbia è una battaglia che appartiene a tutto il territorio, ben oltre le appartenenze politiche – concludono –. È una responsabilità che coinvolge istituzioni, amministratori locali, agricoltori, associazioni e cittadini».

La richiesta finale è che il Comune di Genova riconsideri la propria posizione e che venga confermata la volontà di portare a compimento l'intesa raggiunta a luglio. «Dopo tanti anni di incertezza, la nostra vallata merita risposte concrete, certezze sui rilasci idrici e garanzie per il futuro del proprio fiume. La Regione Emilia-Romagna continuerà a fare la propria parte, con responsabilità. Non possiamo permetterci di disperdere il lavoro fatto».

Fratelli d'Italia: «Tarasconi esca dall'inerzia»

Di segno diverso, soprattutto nei confronti dell'amministrazione comunale piacentina, l'intervento del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che accusa la sindaca Katia Tarasconi di non aver assunto una posizione sufficientemente ferma nella controversia con Genova.

«La vicenda della diga del Brugneto sta assumendo contorni sempre più preoccupanti per il nostro territorio», esordiscono i consiglieri, ricordando come l'intesa raggiunta lo scorso luglio avesse rappresentato un risultato importante dopo anni di battaglie per ottenere maggiori quantitativi d'acqua destinati alla Val Trebbia, a beneficio degli agricoltori, dell'ambiente e dell'intero territorio piacentino.

Il gruppo richiama quindi le differenti impostazioni emerse già durante le trattative. Da una parte il ministro Tommaso Foti, che chiedeva agli amministratori piacentini maggiore determinazione e una linea ferma nei confronti del Comune di Genova; dall'altra Tarasconi, che aveva preferito puntare sul dialogo e sulla ricerca di un'intesa, evitando contrapposizioni.

«Oggi, purtroppo, i fatti sembrano dare ragione a chi chiedeva maggiore fermezza», sostengono gli esponenti di Fratelli d'Italia. Il ricorso presentato dall'amministrazione Salis, secondo il gruppo consiliare, dimostrerebbe infatti i limiti di un atteggiamento giudicato eccessivamente conciliante nei confronti del capoluogo ligure.

Nel comunicato viene sottolineato anche quello che Fratelli d'Italia considera un paradosso politico: «Due Regioni governate da schieramenti differenti erano riuscite a trovare un accordo, mentre un Comune amministrato dal centrosinistra decide di metterlo in discussione, entrando in rotta di collisione con un'altra amministrazione dello stesso colore politico», osservano i consiglieri. «E nel mezzo c'è Piacenza, che rischia ancora una volta di vedere sacrificate le proprie esigenze».

Il gruppo consiliare insiste sulla necessità di assumere una posizione più decisa nella difesa dell'intesa e dei quantitativi d'acqua previsti per la Val Trebbia. Non viene contestata l'utilità del confronto tra istituzioni, ma la possibilità che questo diventi, secondo Fratelli d'Italia, un modo per rinunciare a far valere le ragioni del territorio.

«Il dialogo è certamente importante, ma non può diventare un alibi per non difendere con determinazione gli interessi del proprio territorio. Quando sono in gioco l'acqua, l'agricoltura e il futuro della Val Trebbia, servono posizioni chiare e una reale capacità di far valere le ragioni dei piacentini».

Da qui la richiesta di un'iniziativa concreta da parte dell'amministrazione comunale di Piacenza. Dopo l'annuncio della presidente della Provincia Monica Patelli di volersi costituire in giudizio contro il ricorso genovese, Fratelli d'Italia chiede che anche Palazzo Mercanti faccia lo stesso. «Ci aspettiamo che anche il Comune di Piacenza faccia altrettanto, assumendo finalmente una posizione netta», si legge nel comunicato.

L'affondo conclusivo è rivolto direttamente alla sindaca: «Tarasconi chiarisca da che parte intende stare: dalla parte degli interessi di Piacenza o da quella di un centrosinistra che, evidentemente, fatica a trovare una linea comune quando si tratta di tutelare il nostro territorio».