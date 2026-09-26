Diocesi, nuove nomine: don Ferraglio a Strà e don Nicolini tra Val Trebbia e Liguria

Nuove nomine nella diocesi. Don Giacomo Ferraglio, 74 anni, nato a Lecco, è stato nominato amministratore parrocchiale e rettore della parrocchia e del santuario della Beata Vergine Madre delle Genti di Strà, in Alta Val Tidone. Dal 1999 don Ferraglio era parroco di Rovegno e amministratore parrocchiale di numerose parrocchie della Val d'Aveto tra cui Alpe, Barchi, Canale, Casanova, Casoni, Fontanarossa, Fontanigorda, Gorreto, Loco e Pietranera.

Parrocchie ora affidate a don Emilio Nicolini, 59 anni, che lascia i precedenti incarichi di parroco di Santo Stefano d’Aveto, dov’era dal 2016 e di amministratore di Allegrezze, Ascona, Pievetta e Torrio, oltre che quelli di rettore del santuario della Madonna di Guadalupe e cappellano della Casa Nostra Signora di Guadalupe.

Don Emilio Nicolini, assumere dunque la guida delle seguenti parrocchie disseminate tra l’alta Val Trebbia e l’Appennino ligure: San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista a Rovegno, San Pietro Apostolo a Casanova, Nostra Signora della Guardia a Loco e San Giuseppe e Sant’Antonio di Padova a Pietranera, tutte nel comune genovese di Rovegno.

A queste si aggiungono, nel comune di Fontanigorda, le parrocchie di Sant’Antonio Abate e San Giacomo Maggiore, Santa Giustina a Canale e San Bartolomeo Apostolo a Casoni.

Nel comune di Gorreto sono invece affidate don Nicolini Santa Caterina da Siena, San Siro in Alpe e Beata Vergine Addolorata a Fontanarossa. Don Nicolini sarà inoltre parroco della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria del Monte Alfeo a Barchi, nel comune piacentino di Ottone.

Infine, il diacono permanente Carlo Iori e Marina Ferrero sono stati nominati responsabili del Servizio per il Catecumenato.