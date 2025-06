Disastro di Linate, nel verde spunta una targa per i due giovani morti piacentini

Luca Polastri

Marco Moroni

L’8 ottobre 2001 avvenne uno dei peggiori disastri aerei italiani: all’aeroporto di Linate due velivoli si scontrarono in fase di decollo, causando 118 vittime. Tra queste i piacentini Marco Moroni (26 anni) e Luca Polastri (25), tecnici dell’azienda Amada, in volo verso Copenaghen per lavoro. Per onorarli, ogni anno si tiene una commemorazione al “Bosco dei Faggi” nel Parco Forlanini di Milano, dove sono stati piantati 118 alberi. Nel 2021, l’8 ottobre è stato proclamato Giornata nazionale “Per non dimenticare”, per promuovere la sicurezza nei trasporti. Amada nella sede di Pontenure ha organizzato una cerimonia con dipendenti e familiari, ricordando con commozione i due giovani. È stata scoperta una targa a loro dedicata, disposta tra due alberi. Commosse le testimonianze delle sorelle e della fidanzata di Luca. I familiari fanno parte del "Comitato 8 ottobre", che lavora per mantenere viva la memoria delle vittime e sensibilizzare sulla sicurezza.