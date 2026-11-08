Domani possibili piogge intense sull'Appennino, ma nessuna allerta

Nessuna allerta meteo per domani, lunedì 9 novembre nel Piacentino, ma attenzione alla possibilità di piogge localmente intense sulle zone più alte dell'Appennino nel corso del pomeriggio.

È quanto emerge dal bollettino di vigilanza meteo-idrogeologica e idraulica diffuso oggi, domenica 8 novembre, da Arpae e dalla Protezione civile dell'Emilia-Romagna.

Per l'intera provincia di Piacenza, dalla pianura alla montagna, il livello di criticità è verde. Non sono dunque previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, né particolari criticità per temporali, vento, neve o temperature estreme.

Il bollettino segnala tuttavia che, dal pomeriggio di lunedì, sulle zone di crinale dell'Appennino occidentale non si escludono precipitazioni localmente intense. Una possibilità che riguarda anche le aree montane del Piacentino, pur senza determinare l'emissione di un'allerta.

La situazione resterà monitorata attraverso gli aggiornamenti del sistema regionale di allertamento meteo.