Domenica delle palme, il Duomo gremito di fedeli

Duomo gremito per la Domenica delle palme, la celebrazione che apre la Settimana Santa della comunità cattolica piacentina. Quattro processioni proveniente dalle parrocchie del centro storico - in particolare della Comunità Pastorale 1 - hanno raggiunto a metà mattinata piazza Duomo dove sono state accolte e benedette dal vescovo Adriano Cevolotto ai piedi della statua raffigurante la madonna. Poi un unico grande cammino verso l’interno della cattedrale seguendo la croce e transitando attraverso il portale principale. Seguiti dal clero e dal vescovo Adriano Cevolotto che ha portato, come tradizione, un ramo intrecciato di palma. Alla celebrazione hanno preso parte anche i migranti della parrocchia diffusa degli Scalabriniani e le preghiere sono state lette anche in lingua inglese e spagnola. Durante la messa è stata letta la lunga pagina della Passione di Cristo. "Gesù sale in croce in solitudine, lasciando tutto, anche le persone che gli erano più vicine" ha osservato il vescovo. Il suo salire in croce è un "aprire la strada, affinché dietro a lui, dopo la Pasqua, siamo in grado di giungere anche noi e di dire con lui: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito".