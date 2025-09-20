Don Daniele Neri è il nuovo parroco di Farini e di altre sette parrocchie disseminate nel comune di Farini. Il sacerdote, proveniente dal seminario vescovile di Bedonia, si prenderà cura, infatti, anche delle comunità di Boccolo Noce, Cogno San Bassano, Cogno San Savino, Groppallo, Mareto, Montereggio e Pradovera. La nomina è stata fatta con un atto vescovile del 12 settembre reso noto ieri dalla diocesi. Finora a guidare queste parrocchie era stato don Claudio Carbeni, che aveva preso servizio come amministratore parrocchiale dopo la morte, lo scorso anno, dello storico parroco don Luciano Tiengo.