Donazione al Pellicano, progetti a favore di Pediatria e neonatologia

Un altro gesto di solidarietà concreta a favore della sanità piacentina: sono stati consegnati circa 9.600 euro, frutto del concerto benefico al Castello di San Pietro in Cerro a sostegno de Il Pellicano Piacenza onlus.

Il concerto è stato organizzato con l’attiva partecipazione del vicepresidente del Pellicano Piacenza onlus e proprietario del Castello Franco Spaggiari e da una "cordata" solidale composta da Cisal, Rotary Club Valtidone, Centro fisioterapico Ettore Ughetta, Banca Mediolanum, Amici della Lirica, insieme al Castello di San Pietro in Cerro e il Tennis Club Campagnoli. Charity partner dell’evento è stata la Fondazione Mediolanum, che si è impegnata a contribuire con il raddoppio dei primi 2.500 euro raccolti. I fondi sono stati consegnati a Il Pellicano Piacenza onlus, che li investirà in progetti a favore di Pediatria e neonatologia.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, la presidente de Il Pellicano Piacenza onlus Maria Angela Spezia, il vicepresidente Franco Spaggiari, proprietario del castello che ha ospitato l’evento, Marco Chiari, direttore amministrativo dell’Azienda Usl, e Giacomo Biasucci, direttore di Pediatria e neonatologia, oltre che i rappresentati della cordata di donatori.

La cerimonia si è svolta di fronte alla parete del donatore del Polichirurgico, luogo simbolico che raccoglie le targhe di tutti coloro – cittadini, aziende, associazioni – che, con Il Pellicano Piacenza, onlus hanno scelto di prendersi cura dell’ospedale attraverso una donazione. Un muro di gratitudine, ma anche un segno tangibile di come il sostegno alla sanità pubblica possa lasciare un’impronta concreta e duratura.

La volontà espressa dalla presidente Maria Angela Spezia di dirottare i fondi raccolti nel progetto della neonatologia si inserisce nel quadro del progetto “L’Ospedale cresce con noi”, un percorso di miglioramento degli ambienti ospedalieri, in particolare quelli dedicati a mamme, bambini e ragazzi, ma non solo. L’obiettivo è creare luoghi più accoglienti, capaci di rendere visite, attese e ricoveri più sereni.

“Un grazie sincero a tutti i cittadini e alle imprese che ci hanno supportato e sostenuto anche in questa iniziativa benefica a favore dei bambini – ha commentato la presidente Spezia – Riteniamo molto importate curare nella cura fornendo ambienti accoglienti e confortevoli”.

Grazie al contributo dei donatori, sono già stati realizzati importanti interventi:

il nuovo Pronto soccorso pediatrico , ampliato,

colorato e pensato per tranquillizzare i più piccoli

, ampliato, colorato e pensato per tranquillizzare i più piccoli la sala d’attesa dell’Otorino pediatrica ,

decorata con un tema musicale

, decorata con un tema musicale il Centro salute donna , rinnovato come un

salotto di casa

, rinnovato come un salotto di casa la riqualificazione degli spazi della Terapia

intensiva , con musica in sottofondo per pazienti e familiari

, con musica in sottofondo per pazienti e familiari le sale d’attesa del Laboratorio analisi e dell’ Oculistica ,

rese a misura di bambino con il contributo di studenti e artisti

e dell’ , rese a misura di bambino con il contributo di studenti e artisti Le stanze della Pediatria rinnovate e decorate

per rendere il ricovero dei bambini un’esperienza meno traumatica e più

accogliente

La destinazione dei fondi raccolti con il concerto – la Neonatologia – conferma ancora una volta l’impegno della comunità piacentina verso le fasce più fragili e verso un'idea di sanità sempre più umana, accogliente e attenta. Un piccolo grande gesto che si trasforma in nuove opportunità, nuove cure, nuovi spazi di speranza.

«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà, quando si traduce in azioni collettive e condivise, riesca a generare valore per l’intera collettività – ha sottolineato il direttore amministrativo Marco Chiari - Non è solo un gesto di generosità, ma un investimento reale in salute, in accoglienza e in futuro. Ringraziamo Il Pellicano Piacenza onlus e tutti i promotori dell’evento per il loro impegno costante e il forte senso di responsabilità civica. Ogni donazione, piccola o grande, ci aiuta a costruire un ospedale sempre più vicino alle persone e capace di rispondere con sensibilità e qualità ai bisogni dei più fragili».

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Il Pellicano Piacenza onlus, che ancora una volta ha dimostrato una straordinaria sensibilità nei confronti del mondo dell’infanzia – ha quindi aggiunto il direttore di Pediatria e neonatologia Biasucci – La nuova neonatologia restituirà spazi adeguati non solo alle cure mediche, ma soprattutto al benessere dei nostri piccoli pazienti e delle loro mamme. Questa donazione è l’ennesima, concreta testimonianza della vicinanza della comunità piacentina – e non solo – alle esigenze dell’infanzia”.