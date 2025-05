Donazioni: dall’Associazione tartufai un quintale di mangime per il canile

Un gesto concreto di solidarietà arriva dall’Associazione tartufai piacentini, che nei giorni scorsi ha donato 100 chilogrammi di mangime al canile municipale di Piacenza, situato in strada alla Madonnina. A consegnare il materiale, a nome del gruppo, sono stati tre rappresentanti del direttivo: il presidente Maurizio Savi, affiancato dai segretari Letizia Anelli e Giovanni Buzzetti.

La donazione si inserisce in un percorso di impegno che va oltre la valorizzazione del tartufo e la tutela del paesaggio, abbracciando anche la cura per gli animali in difficoltà. “Vogliamo contribuire al benessere del territorio anche sostenendo chi si prende cura degli animali abbandonati" spiegano i referenti dell’associazione.

Il canile comunale ospita decine di cani, spesso recuperati in seguito ad abbandoni, rinunce di proprietà o nascite non controllate. Ogni giorno, personale e volontari si dedicano alla loro cura, garantendo non solo i bisogni primari, ma anche momenti di gioco e socializzazione. Il bisogno di supporto resta elevato: chiunque può contribuire donando cibo, coperte oppure offrendo la propria disponibilità come volontario.