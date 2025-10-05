Donna di 65 anni travolta e uccisa da un'auto a Ponte dell'Olio

Una donna di 65 anni è stata travolta e uccisa da un'auto sulla Statale della Val Nure in territorio di Ponte dell'Olio. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 20 di domenica 5 ottobre.

Secondo i primi accertamenti, sembra che la donna stesse camminando lungo la strada al buio. Una vettura in arrivo l'ha investita senza lasciarle scampo. La donna, che vive poco lontano dal luogo della tragedia, è morta sul colpo.

Nulla hanno potuto fare i soccorritori inviati dal 118 e giunti sul posto con un'automedica proveniente dal Pronto soccorso di Piacenza e con un'ambulanza in arrivo della sede di Rivergaro della Pubblica Assistenza Val Nure.

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte dell'Olio



