Rimangono a terra per tutta la notte, soccorsi dai carabinieri due ultranovantenni

Due distinti interventi dei carabinieri della Stazione di Pontenure hanno riguardato situazioni di difficoltà che hanno coinvolto persone anziane nei comuni di Pontenure e Podenzano. Il primo intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 13 ottobre, intorno alle 11 a Pontenure, dove i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti per accedere in un’abitazione dove vivono due fratelli anziani, rispettivamente di 91 e 96 anni.

A destare preoccupazione era stata la nipote di Podenzano, che dal giorno precedente non riusciva a mettersi in contatto con i due anziani. Temendo che fosse accaduto loro qualcosa, la donna ha quindi richiesto l’intervento dei soccorsi. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno ispezionato i locali, trovando entrambi gli anziani a terra nel solaio dell’ultimo piano della casa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il fratello di 91 anni era salito nel solaio per stendere il bucato e la sorella di 96 anni, non vedendolo rientrare, era andata a cercarlo e, nel tentativo di aiutarlo a rialzarsi, era caduta a sua volta. I due fratelli erano quindi rimasti a terra dalla sera precedente, al freddo e impossibilitati sia a rialzarsi autonomamente sia a chiedere aiuto. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di individuarli e prestare loro assistenza. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza, fortunatamente non in pericolo di vita.

Il secondo episodio ha riguardato un uomo di 82 anni che, nella serata di ieri, dopo aver effettuato un rifornimento di carburante presso un distributore di Podenzano, si era allontanato dimenticando il proprio portafoglio.

Accortosi della dimenticanza, l’uomo era tornato immediatamente sul posto, senza però riuscire a ritrovare il portafoglio, e aveva quindi chiesto aiuto.

Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Pontenure, che ha ispezionato l’area riuscendo a rinvenire il portafoglio. L’anziano ha così potuto recuperare i propri documenti, constatando tuttavia che dall’interno erano stati sottratti circa 70 euro in contanti.

I due episodi richiamano l’attenzione sull’importanza di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine e ai servizi di emergenza eventuali situazioni di difficoltà, soprattutto quando coinvolgono persone anziane e potenzialmente vulnerabili.