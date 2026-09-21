Donna di 89 anni investita da un'auto in via Conciliazione: ha diversi traumi
L’incidente pochi minuti dopo le 7, nei pressi dell’Esselunga. La donna è stata soccorsa dal 118: le sue condizioni sono di media gravità, ma non è in pericolo di vita.
Redazione Online
|4 ore fa
Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118
Una donna di 89 anni è stata investita da un’auto pochi minuti dopo le 7 di questa mattina in via Conciliazione, all’altezza del civico 46, nelle vicinanze del supermercato Esselunga.
L’anziana, in seguito all’impatto, ha riportato diversi traumi ed è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con le ambulanze.
Le sue condizioni sono state valutate di media gravità, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.
In via Conciliazione sono intervenuti agenti della polizia, incaricati degli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.