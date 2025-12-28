Dopo la festa restano i rifiuti: presi d'assalto i centri di raccolta tra inciviltà e disagi

Il periodo natalizio porta con sé momenti di festa e convivialità, ma anche un forte aumento dei rifiuti. Le abbuffate delle feste si traducono ogni anno in un surplus di immondizia che ricade sugli operatori dei centri di raccolta multirifiuti, costretti a fare straordinari non solo per il lavoro ordinario, ma anche per rimediare a comportamenti incivili.

Il giorno dopo Santo Stefano lo conferma: fin dalle prime ore del mattino molti piacentini si sono riversati nei centri di via XXIV Maggio e via Pastore, formando lunghe code. Sono stati conferiti rifiuti di ogni tipo, dalla carta e plastica delle confezioni natalizie a farmaci scaduti, pile e persino mobili ed elettrodomestici. «È così ogni anno – spiegano gli operatori – il grosso del carico si smaltisce al mattino, poi si torna alla normalità, in attesa di Capodanno».

A preoccupare è soprattutto l’inciviltà riscontrata in via Pastore, dove molti rifiuti sono stati abbandonati fuori dall’isola ecologica. «Uno scenario incredibile, ma ormai frequente in questo periodo», lamentano gli addetti. In via XXIV Maggio la situazione è migliore, anche se non mancano problemi di traffico e auto parcheggiate in modo disordinato all’interno del centro, rendendo difficoltose le operazioni di conferimento.