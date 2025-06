Doppio schianto a Case Marchesi dopo il pomeriggio passato in Trebbia

Dopo un pomeriggio passato sulla spiaggia del Trebbia, l'incidente. Due auto di bagnanti che si erano recati sul greto del fiume in cerca di refrigerio, sono rimaste coinvolte in uno schianto lungo una stradina sterrata in prossimità della località Case Marchesi di Travo, non lontano dalla Sp 40 bis di Stato. L'incidente è avvenuto attorno alle 20.35 di domenica 29 giugno. Secondo una prima ricostruzione sembra che una delle due vetture che stava lasciando il greto, mentre stava percorrendo un tratto in salita, ha urtato, per cause in corso di accertamento, l'altra, che era sosta e poi è andata a sbattere contro un albero. Nessuna delle persone a bordo ha riportato conseguenze. In un primo tempo le frammentarie notizie pervenute ai soccorritori hanno fatto temere che l'auto avesse finito la sua corsa tra le acque del fiume e sono stati mobilitati elisoccorso da Parma e vigili del fuoco. Una volta constatato che il loro intervento non era necessario, i loro mezzi hanno fatto rientro prima di arrivare a destinazione. Sul posto un'ambulanza e un'auto infermieristica inviate dal 118. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.