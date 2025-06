«Dormo in negozio tra le bici per difendermi dai ladri»

Fabio Formichelli, 60 anni, dorme nel suo negozio di biciclette in via Lanza per proteggerlo dai furti. Non per scelta, ma per necessità. Dopo ripetuti tentativi di intrusione e avvertimenti ricevuti, ha deciso di vivere lì, tra bici e attrezzi, dormendo su un divano.

Denuncia un clima di insicurezza e abbandono: «Non ci sentiamo tutelati». I furti sono frequenti, i pezzi rubati compaiono sui social, ma le autorità non intervengono. Il suo gesto non è una protesta, ma un grido silenzioso che racconta il disagio di molti commercianti lasciati soli. «Così non è vivere. È sopravvivere».