Droga alle Novate, nuove accuse all'infermiera e altri nove indagati

Nuovi guai per l’infermiera in servizio nel carcere delle Novate che fu arrestata a giugno 2024 con l’accusa di avere ceduto hashish a un detenuto. La donna, che alcuni mesi fa ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi per una cessione di hashish, ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale le viene contestato un altro episodio di spaccio. Secondo la procura, avrebbe ceduto un etto di “fumo” a un detenuto albanese di 36 anni. Nei confronti dell’infermiera si aggiunge inoltre l’accusa di corruzione con riferimento all’arresto dell’anno scorso.

Grazie a una serie di intercettazioni, l’indagine ha messo in luce altri episodi di spaccio all’interno del carcere delle Novate. Sono in tutto nove gli indagati, per reati che vanno dallo spaccio all’utilizzo indebito di telefoni da parte di detenuti. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra la primavera e l’estate dell’anno scorso.